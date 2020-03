publié le 03/03/2020 à 09:34

Piot Pavlenski joue gros ce mardi 3 mars dans la matinée devant la juge d'instruction en charge du dossier des violences commisses à l'encontre de trois personnes lors de la nuit de la Saint-Sylvestre 2019 au domicile de la compagne de l'essayiste Juan Branco.

L'activiste russe à l'origine de l'affaire Griveaux pourrait en effet, à l'issue de sa très probable mise en examen, être placé en détention provisoire. C'est en tout cas ce qu'a requis le parquet de Paris.

D'après ces réquisitions, que RTL a pu consulter, le procureur estime d'abord qu'il s'agit d'éviter "toute pression à l'égard des témoins et des victimes". Notamment du fait que Pavlenski s'est "emporté violemment sans raison apparente" la nuit du 31 décembre, qu'il était dans un état d'"énervement important", et que "d'autres témoins doivent être entendus".

Concernant ensuite ses garanties de représentation, le parquet de Paris rappelle les difficultés qu'ont eu les policiers à localiser l'activiste russe après les faits du 31 décembre, car Piotr Pavlenski ne possède "manifestement pas de véritable adresse fixe", ni logement propre, ni bail, et qu'il a fallu délivrer un mandat d'arrêt pour finalement l'interpeller dans un hôtel du XVIe arrondissement de Paris, en compagnie d'Alexandra de Taddeo. Le "risque de fuite" est également évoqué.

La détention provisoire se justifie-t-elle encore ?

Enfin, le parquet estime que le Russe a "démontré dans ses actions médiatisées en France et à l'étranger une capacité à porter atteinte à son intégrité physique ainsi qu'aux personnes et aux biens" et que dès lors, une récidive ne peut être exclue.

Seulement ce réquisitoire a été pris le 18 février dernier à l’issue d’une garde à vue plutôt inhabituelle de Piotr Pavlenski, d’abord entendu pendant une heure sur le dossier des violences du 31 décembre avant de basculer sur un autre dossier, "l’atteinte à l’intimité de la vie privé" pour le vol et la mise en ligne des vidéos de Benjamin Griveaux.

Depuis la situation a évolué puisque l’activiste dispose d’une adresse fixe et se rend aux convocations judiciaires dans le cadre de l’affaire Griveaux. C’est donc à la juge d’instruction d’estimer, à l’issue de la probable mise en examen de Piotr Pavlesnki, si la détention provisoire se justifie encore pour les violences du réveillon. Si c’est le cas, c’est un JLD (juge des libertés et de la détention) qui prendra la décision finale d’ici ce soir.