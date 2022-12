Patrick Dils, Christian Iacono... Ces (rares) autres fois où la justice a reconnu son erreur

Une décision rarissime, c'est le moins que l'on puisse dire. Ce jeudi 15 décembre, la cour de révision a annulé la condamnation de Farid El Haïry, qui avait écopé de cinq ans d’emprisonnement, dont quatre ans et deux mois avec sursis. Accusé en 1998 de viol par une lycéenne, celle-ci s'était rétractée en 2017. Cette annulation pure et simple d'une condamnation criminelle n'est que la 12ᵉ de la sorte depuis 1945. Retour dans les archives judiciaires.

Jean Deshays fut le premier à bénéficier d'une telle décision. Ce docker accusé d'avoir assassiné un fermier, condamné à 20 ans de travaux forcés en 1949, avait été rejugé après révision et acquitté en 1955. Quatorze ans plus tard, ce sera au tour de Jean-Marie Deveaux. Ce garçon boucher, condamné à 20 ans de réclusion en 1963 pour le meurtre de la fille de ses employeurs, est rejugé et acquitté en 1969.

En 1985, deux affaires sont révisées et aboutissent à un acquittement. Guy Mauvillain est rejugé et acquitté dans le cadre du meurtre d'une vieille dame. Roland Agret, obtient la révision de son procès et son acquittement. Il avait été condamné pour l'assassinat d'un garagiste.



Patrick Dils, l'erreur judiciaire la plus connue

Rida Daalouche est acquitté en mai 1999 après avoir été condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour meurtre, et avoir passé plus de cinq ans en prison. Sa condamnation avait été annulée en 1998, après qu'il a pu étayer son alibi.

Il fut l'une des erreurs judiciaires les plus marquantes. Patrick Dils, condamné en 1989 à la réclusion criminelle à perpétuité pour les meurtres de deux enfants commis en 1986 à Montigny-lès-Metz (Moselle), est finalement acquitté en 2002. Et ce, après avoir passé 15 ans derrière les barreaux.

À écouter L'ENQUÊTE - Patrick Dils : des faux aveux au vrai coupable 00:14:30

Loïc Sécher est acquitté en juin 2011 à l'issue de son procès en révision. Sa condamnation pour les viols d'une adolescente avait été annulée en 2010, après la rétractation de la plaignante. Il a passé plus de sept ans en prison. Marc Machin, lui, a été acquitté au terme de son troisième procès en décembre 2012. Le véritable auteur du meurtre s'étant accusé. Depuis, il a été condamné pour viol, et purge une peine de 16 ans de réclusion criminelle.

Christian Iacono, élu et grand-père condamné à tort

Abdelkader Azzimani et Abdelrrahim El Jabri, eux ont vu leurs condamnations annulées, en juillet 2014. Ils ont passé 12 et 13 ans en prison. En mars 2015, l'ex-maire de Vence Christian Iacono est acquitté après la révision de son procès. Il était accusé d'avoir violé son petit-fils. Ce dernier avait assuré pendant 11 ans avoir été victime de son grand-père. L'élu a passé 16 mois en prison.

Enfin, plus récemment, Pouvanaa A Oopa, un autonomiste polynésien, qui était accusé d'avoir donné l'ordre d'incendier Papeete, a bénéficié en 2018 d'une annulation de sa condamnation à la prison, quarante ans après son décès en 1977.

