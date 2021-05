publié le 27/05/2021 à 06:30

L'affaire Jean-Claude Romand, ou l'histoire d'une vie entière bâtie sur l'imposture, a inspiré de nombreux écrivains et scénaristes. Le faux notable et médecin émérite a su berner tout son entourage pendant deux décennies, jusqu'à assassiner tous ses proches, acculé par ses mensonges.

Côté pile, il était un mari aimant, un bon père de famille et un brillant chercheur, respecté et admiré de tous. Côté face, il était un homme que personne ne connaissait, qui trompait son monde, sa femme et ses enfants mais aussi d'autres proches comme son beau-frère Emmanuel Crolet, La Voix du crime de cet épisode.

Le 10 janvier 1993, les corps de sa sœur Florence Crolet et de ses deux enfants, Antoine et Caroline, étaient retrouvés dans la maison en flammes de la famille Romand, à Prévessin-Moëns, à côté de la frontière suisse. Le père de famille, Jean-Claude Romand, est retrouvé inconscient, mais en vie. Peu après, les parents du rescapé ont eux aussi retrouvés morts à leur domicile.

Le choc de l'annonce

Emmanuel Crolet, le petit frère de Florence, apprend la terrible nouvelle des décès de sa sœur et de ses neveux. Il prend alors la route vers la maison incendiée de sa sœur lorsqu'il entend à la radio que la mort de ses proches n'est pas accidentelle : "J'apprends à 17 heures au flash info qu'en fait c'est Jean-Claude Romand qui a tué tout le monde et qu'il n'est pas médecin", confie-t-il dans cet épisode des Voix du Crime.

Ses diplômes, son travail de chercheur à l'OMS, son cancer : rien n'était vrai. Depuis 18 ans, Jean-Claude Romand mentait à son entourage. Sur le point d'être découvert, il a préféré tuer ses proches que de leur avouer la vérité.

Emmanuel Crolet a côtoyé Jean-Claude Romand pendant des années. Ils sont cousins par alliance et se connaissent depuis l'enfance. "Lors des réunions de famille, nous étions amenés à rencontrer Jean-Claude Romand et ses parents de façon régulière", raconte-t-il.

Dans les années 1980, Jean-Claude Romand épouse Florence Crolet. Ils renvoient l'image d'un couple parfait. "C'est un couple modèle qui réussit brillamment ses études avec ensuite l'arrivée de Caroline et d'Antoine, un couple qui force l'admiration de tout le monde", relate Emmanuel Crolet.

Pourtant, en 1992, l'ambiance au sein du foyer semble avoir changé. "A ce Noël que nous passons dans leur maison, l'atmosphère n'est plus la même que celle que nous connaissions auparavant." Pour Emmanuel Crolet, c'est le signe d'un basculement : " Il n'est pas possible que ma sœur ne sache pas ce qui se passait à ce moment-là dans le couple, matériellement c'était pas possible." Quelques jours plus tard, Jean-Claude Romand tue sa femme, ses enfants et ses parents.



Dans ce premier épisode des Voix du crime consacré à l'affaire Romand, Emmanuel Crolet nous raconte la période avant les crimes, ces années à fréquenter un beau-frère qu'il connaissait finalement si peu. Dans le second épisode, il nous racontera l'envers du décor, qu'il a appris après les meurtres, la face cachée de Jean-Claude Romand.

>> Les Voix du crime sont avocats ou avocates, enquêteurs ou enquêtrices, proches de victimes, de suspects ou de coupables. Ces témoins-clefs se confient au micro de Diane Douzillé, Jérôme Florin et Jean-Alphonse Richard. Des témoignages inédits, qui apportent un éclairage nouveau sur la justice et les grandes affaires criminelles d’aujourd’hui.





Deux fois par mois, l'une de ces Voix du crime nous raconte son point de vue une affaire criminelle. Un podcast RTL.