Affaire Omar Raddad : "L'une des plus grandes erreurs judiciaires du XXe siècle", estime Me Noachovitch

Le combat judiciaire continue. Selon Me Sylvie Noachovitch, la condamnation d'Omar Raddad est "l'une des plus grandes erreurs du 20ᵉ siècle". Invitée sur le plateau de France 2, dans l'émission de Laurent Ruquier "On est en direct", l'avocate qui représente l'ancien jardinier est revenue sur les récents rebondissements de l'affaire.

"J'ai l'impression d'être face à un mur, à chaque fois", concède Me Noachovitch. Néanmoins, en décembre dernier, la justice a ouvert la voie à un éventuel procès en révision. Une demande qui avait été refusée à plusieurs reprises dans le passé.

En tête des éléments en faveur d'une innocence d'Omar Raddad, pour l'avocate, l'importante présence d'un ADN tiers dans les lettres de sang de la victime. "Il y a 35 traces (ADN, ndlr) sur les lettres de sang 'Omar m'a t' (sic), sur la porte de la chaufferie. Tous les détracteurs qui disent, 'c'est un ADN de pollution', cela ne peut pas fonctionner, car c'est sur les lettres de sang."

La révision judiciaire, le combat d'Omar Raddad

Aujourd'hui, Omar Raddad est toujours à Toulon - dans le sud-est de la France, avec sa femme et ses deux enfants. Pour Me Sylvie Noachovitch, la reconnaissance de l'erreur judiciaire est impérative pour l'homme. "Quand on est gracié (comme l'a été le jardinier, ndlr), on n'est pas acquitté. Aux yeux de la loi, il est coupable. Pour lui, c'est intolérable. En tant qu'avocate pénaliste, c'est très compliqué d'expliquer qu'il faut prouver son innocence. La justice a du mal à reconnaitre ses torts", considère l'avocate.