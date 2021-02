Affaire d'Outreau : qu'est devenu le juge Burgaud ?

publié le 22/02/2021 à 15:56

Il avait 29 ans à l'époque de l'affaire d'Outreau. C'est lui qui avait conduit l'enquête avant d'être démis de ses fonctions et recasé. "Un manque de rigueur caractérisé notamment dans la conduite des auditions et des interrogatoires" : c'est ainsi que le Conseil supérieur de la magistrature concluait, en 2009, la procédure disciplinaire contre le juge Burgaud qui écopait alors d'une réprimande, la sanction la plus basse.

Depuis 2011, le magistrat a rallié la Cour de cassation, d'abord comme auditeur puis comme avocat général référendaire. Selon son avocat, maître Patrick Maisonneuve, le juge Burgaud paye toujours le passé : "Ce n'est pas une promotion, on a eu tort de l'écrire. Son nom reste et restera à jamais attaché à cette affaire d'Outreau. Il est un peu caché aujourd'hui à la Cour de cassation, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter".

Vingt ans après, le regard du juge Burgaud sur son instruction n'a pas changé : il n'a en aucun cas failli : "Il a toujours contesté avoir commis une faute au sens où l'on entend, une faute qui aurait consisté à tricher délibérément pour mettre en cause des personnes. Il n'y a pas eu de regret au sens où, non, il n'aurait pas failli à sa mission sur le plan des règles professionnelles". Mais pas question de reparler publiquement : le juge Burgaud ne veut en aucun cas rouvrir les plaies d'Outreau.