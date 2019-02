Paris : un incendie fait au moins quatre morts dans le XVIe arrondissement

publié le 05/02/2019 à 03:13

L'incendie s'est déclaré aux alentours d'une heure du matin ce mardi 5 février, dans un immeuble du XVIe arrondissement de Paris situé au 17bis rue Erlanger. Des images impressionnantes publiées sur les réseaux sociaux montraient des personnes sur le toit, tentant d'échapper aux flammes.



Selon nos informations, un premier bilan fait état d'au moins quatre morts et d'une personne en urgence absolue. 24 autres personnes se trouveraient en urgence relative, dont deux sapeurs-pompiers. Les secours sont toujours sur place. Plus de 200 pompiers sont mobilisés et plusieurs immeubles du secteur ont été évacués.



On ignore pour le moment les causes de cet incendie, qui n'était toujours pas maîtrisé aux alentours de 3h30 du matin.