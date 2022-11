Une confidence pour le moins surprenante, qui depuis jeudi soir suscite une avalanche de commentaires. Invitée sur RTL à l'occasion de la sortie de son livre, la mère de Jonathann Daval, condamné à 25 ans de prison pour le meurtre de son épouse Alexia, s'est exprimée sur les conditions de détention de son fils.

Interrogée sur la présence de célèbres meurtriers dans la prison où est incarcéré son fils Jonathann, cette dernière a fait une déclaration étonnante : "Je ne suis pas inquiète du tout, parce qu'il s'entend très bien avec Guy Georges", et d'ajouter que son fils est "mieux dans sa tête" depuis qu'il est derrière les barreaux. Une phrase qui peut choquer, lorsque l'on sait que Guy Georges, le tueur de l'est parisien, a été condamné à la perpétuité pour sept meurtres et plus d'une vingtaine de viols.

Que se passe-t-il donc entre les murs de la maison centrale d'Ensisheim, dans le Haut-Rhin, où Jonathann Daval est écroué ? En Alsace, le pénitentiaire est tristement célèbre pour accueillir quelques-uns des détenus les plus dangereux de France. Les pires criminels et tueurs en série de France y sont regroupés. Plus particulièrement, les auteurs de crimes à caractère sexuel, dont Francis Heaulme, Guy Georges, Nordahl Lelandais, et avant eux Michel Fourniret et Émile Louis.

Un établissement dangereux mais plutôt calme

Au total, plus de 180 détenus composent l'effectif de la prison, avec une concentration de profils extrêmement dangereux et uniquement des longues peines. On y trouve des dizaines de condamnés à perpétuité. Les autres ont écopé de 10 à 30 ans de prison.

Ce qui fait d'Ensisheim paradoxalement un établissement plutôt calme, car les détenus savent qu'ils sont là pour très longtemps. Ils ont une routine journalière qui les canalise : certains travaillent, suivent des études ou bien font de la musique. On y voit des scènes de vie quotidienne étonnantes, comme une partie de pétanque entre Guy Georges et Émile Louis dans la cour de la prison, raconte un gardien. Les surveillants le reconnaissent, les grands noms du crime ne sont pas ceux qui posent le plus de problèmes en détention.

En revanche, lorsqu'un incident se produit, le danger est immédiat. Depuis 2010, quatre prises d'otage ont eu lieu à Ensisheim et à chaque fois, il a fallu de longues heures de négociations pour que cela se termine sans faire de victimes.

