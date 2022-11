DÉBAT - "Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport" : Emmanuel Macron a-t-il raison ?

Emmanuel Macron et Kylian Mbappé à l'Élysée le 4 juin 2019

"Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport, a lancé Emmanuel Macron lors d'un déplacement à Bangkok (Thaïlande) pour le sommet du Forum de Coopération Asie-Pacifique, à trois jours du coup d'envoi de la controversée Coupe du monde de football au Qatar (20 novembre-18 décembre).

"Ces questions-là, il faut se les poser quand on attribue les événements, estime le Président français. La vocation de ces grands évènements, c'est de permettre à des athlètes de tous pays, y compris parfois de pays en guerre, de pouvoir faire vivre le sport et de trouver aussi par le sport des manières de discuter là où des gens n'arrivent plus à se parler".

Pour Pascal Praud, le président de la République "a plutôt raison. Les footballeurs préparent des compétitions pendant des années (...) Il ne faut pas leur demander un engagement au-delà de ce qu'ils doivent faire sur le terrain". "Le sport n'est que politique en vérité", estime pour sa part Christian Ollivier, chef du service des sports de RTL. Écoutez leur débat.

