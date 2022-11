Une semaine après l'arrivée des migrants de l'Ocean Viking en France, la moitié des mineurs isolés ont pris la tangente. Ils étaient en tout 44, hébergés dans un hôtel de Toulon. Plus de la moitié d'entre eux, 26 individus, ont décidé de poursuivre leur exil. Ces mineurs ont quitté l'hôtel toulonnais dans lequel ils étaient installés depuis près d'une semaine. Ils avaient été placés là sous l'autorité du département du Var, en attendant la fin de l'évaluation de leur situation.

Contrairement aux adultes qui étaient à bord de l'Ocean Viking, ces mineurs n'étaient pas retenus dans l'hôtel. Le procureur de Toulon explique qu'on ne peut pas enfermer un mineur non accompagné. Sur les 44 enfants placés dans cette structure, il n'en reste donc plus que 18.

Selon les autorités, ceux qui ont pris la fuite seraient actuellement en route vers l'Allemagne, la Norvège ou la Suède. Des pays dans lesquels ils ont indiqué avoir une attache familiale, ou des connaissances.

