Affaire Daval : Jonathann Daval condamné à 25 ans de réclusion

publié le 21/11/2020 à 17:12

Jonathann Daval a été condamné samedi 21 novembre à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son épouse Alexia. A l'énoncé du verdict, rendu après environ deux heures et demi de délibéré, l'accusé est resté calme et impassible. Ce verdict est donc inférieur aux réquisitions de l'avocat général qui avait réclamé la perpétuité pour l'informaticien de 36 ans.

A quelques heures du verdict, Jonathann Daval s'était exprimé une dernière fois avant que la cour se retire pour délibérer. Le regard tourné vers les parents d'Alexia et après un bref silence, il avait déclaré : "Pardon, pardon".

Un peu plus tôt, l'un de ses avocats, Me Randall Schwerdorffer, avait plaidé le "coup de sang", "pas prémédité, pas réfléchi", évoquant une violente dispute entre les deux époux, aux prises avec d'importants problèmes de couple. "On ne juge pas un féminicide ici, on juge le meurtre de Jonathann sur Alexia", avait-il martelé, insistant sur l'absence d'antécédents de violence chez son client, "passé d'un homme gentil, aimé, à un meurtrier en quelques minutes".

L'avocat général avait de son côté requis la réclusion criminelle à perpétuité à l'encontre de l'informaticien de 36 ans. Lors de son réquisitoire, Emmanuel Dupic avait évoqué un "crime presque parfait", "particulièrement épouvantable".