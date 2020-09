Guy Georges peut-il sortir de prison ?

publié le 07/09/2020 à 21:03

Le 24 janvier 1991, Guy Georges tue sa première victime : Pascale Escarfail, 19 ans, qu'il viole et poignarde dans son appartement. A cette époque, il est en permission de sortie de la prison de Caen. Il est emprisonné pour viol avec violences.

Entre le 24 janvier 1991 et le 16 novembre 1997, il viole et tue 7 femmes entre 19 et 33 ans. L'enquête est longue et l'identification de celui appelé le tueur de l'Est parisien. A l'époque le croisement des informations entre les services d'enquête est compliqué et l'ADN n'est pas encore précis.

Son procès a démarré le 19 mars 2001, Guy Georges nie en bloc. Jusqu'à ce que Elisabeth, violée le 16 juin 1995 qui a réussi à lui échapper, vienne témoigner. Il avoue tout et est condamné à la perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Il peut donc dès maintenant demander sa libération conditionnelle. Mais est-ce que Guy Georges peut réellement sortir de prison ?

Nos invités

Maitre Frédérique Pons, avocate de Guy Georges lors du procès aux Assises.

Dr Daniel Zagury, un des psychiatres qui l'a expertisé.

Jean-Pierre Escarfail, le père de Pascale Escarfail, l'une des victime de Guy Georges.

Soumettre une affaire

Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jean-Alphonse Richard. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.