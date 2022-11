Condamné à 25 ans de prison, Jonathann Daval est incarcéré depuis cinq ans pour le meurtre de son épouse, Alexia. La mère du meurtrier, Martine Henry, publie ce jeudi 17 novembre Moi, maman de Jonathann, ouvrage dans lequel elle raconte son quotidien.

Elle rend visite régulièrement à son fils. "On s'y rend tous les 15 jours. C'est une routine, c'est notre nouvelle vie. J'ai besoin de le voir et lui a besoin de nous voir", confie-t-elle à l'antenne de RTL. "On entend tout le temps les clés, les portes, il y a plein de monde. C'est très déstabilisant. (…) Je serai toujours présente pour Jonathann. Je ne peux pas renier mon enfant, même si c'est un criminel".

Dans la prison où il se trouve, Jonathann Daval cohabite notamment avec Guy Georges, Francis Heaulme, Patrice Alègre ou encore Nordahl Lelandais. "Je ne suis pas inquiète du tout. Il s'entend très bien avec Guy Georges. Je ne m'attendais pas à ça", poursuit Martine Henry. Guy Georges a "fait des choses très horribles", mais "il vient nous dire bonjour, il est très gentil, très poli. Il a sûrement changé en prison parce qu'ils changent tous en prison, ils se calment".

Dans son ouvrage, Martine Henry a tenu à balayer la rumeur selon laquelle Jonathann Daval aurait entretenu une relation avec un codétenu. "J'en ai parlé avec lui, c'est moi qui lui ai appris", révèle sa mère. "Si c'est vrai, tu peux nous le dire. On t'aimera pareil, que tu sois avec un homme ou une femme, ça ne nous changera pas la vie", lui a-t-elle dit. Jonathann a nié ces rumeurs, assure-t-elle.

