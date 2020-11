publié le 22/11/2020 à 19:18

Au lendemain de la condamnation de Jonathann Daval à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de sa femme Alexia, l'affaire est définitivement bouclée. Le condamné a fait savoir à ses avocats dès hier soir qu'il ne fera pas appel. Jonathann Daval a donc désormais un autre statut à la prison de Dijon. Il a aussi, malgré l'importance de la sanction, désormais des perspectives d'aménagements de peine. Le calendrier dépendra de son attitude derrière les barreaux. Mais il ne semble pas être un détenu à problèmes.

Jusqu'à 17h, samedi 21 novembre, Jonathann Daval était en détention provisoire. Il a maintenant été condamné à 25 ans de prison, il devient donc un habitant régulier de la prison de Dijon. Dans le code pénal, on explique que la durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine dans son cas. Il est donc en détention pour au moins 12 ans.

Et comme cela fait 3 ans qu'il est en détention provisoire, il reste à Jonathann Daval 9 ans de sûreté, jusqu'en 2029 ou 2030. Ensuite, il commencera à pouvoir exercer des droits et espérer des aménagements de peine. Mais c'est un parcours long, très balisé, très compliqué, pour lequel on juge son comportement en prison.

Un prisonnier calme et effacé

De ce point de vue, on a appris lors de l'audience qu'il est un détenu modèle, extrêmement calme. Jonathann Daval est de toute façon isolé des autres détenus depuis trois ans. Prisonnier sans histoire, effacé, comme ce qu'on a pu découvrir de son caractère cette semaine, Jonathann Daval sort peu en promenade. Il suit également une psychothérapie depuis un an avec sérieux, disait son médecin.

Ce qui améliore son état, car ses tocs d'enfance ont tendance à reprendre. Il lui arrive de vérifier à une dizaine de reprises, que la porte de sa cellule est bien correctement fermée.

À écouter également dans ce journal

Visons contaminés - Après le Danemark qui a abattu 15 millions de visons, c’est au tour de la France. Sur les quatre élevages de visons que compte le pays, des cas de Covid ont été détectés en Eure-et-Loir. Toutes les bêtes, mêmes celles qui ne sont pas atteintes par le virus, vont être abattues.

Confinement - Les annonces de Macron mardi sont très attendues. On parle d’un allègement du confinement en trois étapes. Une première étape aura lieu dès le 1er décembre pour les commerces, qui seront autorisés à rouvrir avec un protocole strict. En revanche, pas de levée de restrictions prévu pour les restaurants. Deuxième étape vers le 20 décembre, où on saura dans quelles conditions nous pourrons fêter Noël. Une troisième phase est annoncée pour le début de l'année prochaine, mais la prudence est de mise.

Écologie - La ministre de la Transition écologique et le garde des Sceaux ont annoncé créer un délit d’écocide, pour prévenir et sanctionner les manquements à des obligations pour l’environnement. Les amendes iraient de 375.000 à 4.5 millions d'euros. Les militants écologistes ont un sentiment d’inachevé et dénoncent un coup de communication.