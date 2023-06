Plus de trois ans après le début de l'affaire, un couple comparaît devant le tribunal correctionnel de Paris. Piotr Pavlenski et Alexandra de Taddeo sont jugés, ce mercredi 28 juin, pour "atteinte à l'intimité de la vie privée". Ils avaient diffusé, au printemps 2020, deux vidéos intimes de l'ancien candidat à la mairie de Paris. En 24 heures, Benjamin Griveaux avait dû renoncer à sa candidature, alors qu'il venait tout juste de présenter son programme.

Le 14 février 2020, Benjamin Griveaux - blafard - annonce dans une vidéo qu'il n'est plus candidat. "Je ne souhaite pas nous exposer davantage, ma famille et moi. Quand tous les coups sont désormais permis, cela va trop loin", déclarait-il à l'époque. Deux jours plus tôt, un artiste russe Piotr Pavlenski avait publié des vidéos de l'homme politique en train de se masturber sur son site, Porno Politique. Une manière de dénoncer, dit-il, "l'hypocrisie de Benjamin Griveaux" qui avait envoyé ces films, dix-huit mois plus tôt, à Alexandra de Taddeo. Elle est également jugée. Elle était devenue la compagne de Pavlenski.

En mars 2020, la jeune femme avait témoigné sur M6. "C'est lui qui nous les a envoyées naturellement. Je ne lui ai pas demandé de vidéos. Je me suis dit qu'il serait important de garder une trace de nos échanges. C'était par mesure de protection", justifiait-elle.

"L'enjeu de ce procès va bien au-delà du seul cas de Benjamin Griveaux. Pour lui, aujourd'hui, le mal est fait. L'enjeu, c'est que chacun d'entre nous puisse conserver le secret de ce qu'il se passe dans nos chambres à coucher, sans avoir peur d'un maître chanteur", estime l'avocat de l'ex-homme politique Me Richard Malka. Pour ce dernier, Piotr Pavlenski "confond l'art et la Stasie". Benjamin Griveaux, quant à lui, ne devrait pas assister au procès.

À écouter également dans ce journal

Hauts-de-Seine - Des tensions et des affrontements ont eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi