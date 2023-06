Refus d'obtempérer à Nanterre : des tensions éclatent, neuf personnes interpellées

Un policier soupçonné d'avoir tiré sur un automobiliste de 17 ans mardi à Nanterre en raison d'un refus d'obtempérer a été placé en garde à vue après la mort du jeune homme, qui suscitait émotion et colère dans cette ville, théâtre d'incidents en soirée. En début de soirée, des tensions ont éclaté avec les forces de l'ordre dans le quartier du Vieux-Pont à Nanterre. Neuf personnes ont été interpellées, selon un bilan de la préfecture de police à 22h.

La police a fait état de "mouvements sporadiques" dans Nanterre, au Vieux-Pont et dans d'autres quartiers. Des habitants ont tiré des feux d'artifice, les forces de l'ordre répliquant par des gaz lacrymogènes. Plusieurs feux ont été allumés le long des rails du RER A entre Nanterre et Rueil-Malmaison, une voiture a été incendiée, ainsi que des poubelles, et des abribus ont été détruits. Des manifestants montaient des barricades vers 22h30. La situation était cependant "contenue" peu avant minuit, a assuré la préfecture de police.

Deux unités de forces mobiles ont été déployées dans le chef-lieu des Hauts-de-Seine pour la nuit, selon le ministère de l'Intérieur. Peu avant 21h, une trentaine de personnes se sont réunies devant un commissariat, scandant "la police mutile, la police assassine".





