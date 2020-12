publié le 09/12/2020 à 14:51

L'épidémie de coronavirus a perturbé l'année 2020 jusque sur la toile. Constat confirmé par les données du moteur de recherches Google : la pandémie représente à elle seule la première tendance dans les recherches de contenu sur Internet. Dans ce classement (pour la France), on retrouve également en tête l'élection présidentielle aux États-Unis et la PS5, sortie en novembre dernier.

Mais d'autres tendances caractérisent l'année 2020, marquée par plusieurs scandales politiques, comme l’affaire Benjamin Griveaux, et les élections américaines qui ont monopolisé l'attention en deuxième partie d’année.

La politique a donc représenté un sujet prédominant : Google Trends indique que les internautes français se sont particulièrement intéressés à Benjamin Griveaux, Jean Castex et Joe Biden. Ces derniers sont les trois premières personnalités publiques les plus recherchées sur la toile en 2020. Dans la catégorie des sujets d’actualité recherchés, les élections américaines sont en tête, et on retrouve également Benjamin Griveaux et Joe Biden dans le top 3.

La pandémie étant au cœur des inquiétudes, les sujets type tutoriel qui ont été les plus demandés sont ceux qui évoquent des questions sur le virus et les mesures sanitaires. Ainsi, "comment faire un masque ?", "comment savoir si on a le coronavirus ?" et "comment mettre un masque ?" sont les trois premières questions les plus posées en 2020.

Au rayon cuisine, c'est Cyril Lignac qui arrive en tête des recherches. Ses recettes, que vous retrouvez chaque matin dans RTL Matin, intéressent beaucoup les Français Confinement oblige, c'est la recette du pain maison qui arrive en 2e position, juste devant celle... du gel hydroalcoolique.

Le sport a lui aussi généré un trafic intense sur Google : on retrouve en premier Roland Garros, puis le Tour de France et la Ligue des Champions dans les sujets sportifs les plus demandés. Côté people, plusieurs personnalités célèbres ont remonté dans les classements de Google Trends avec en tête, dans le classement "Disparitions", Kobe Bryant, Anne Sylvestre et Valéry Giscard d’Estaing. Enfin, les films Tenet, 1917 et Black Panther arrivent en premières places du classement des recherches Google en cinéma.

Vous pouvez découvrir le classement des recherches les plus populaires dans le monde entier, mais aussi pays par pays sur ce lien.