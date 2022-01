INVITÉ RTL - "Zone Interdite" à Roubaix : "Notre liberté d'expression à tous est en jeu", prévient Me Richard Malka

L'avocat et défenseur des libertés Richard Malka

Alors que la journaliste Ophélie Meunier et un autre intervenant du numéro de Zone Interdite diffusé le 23 janvier dernier ont été placés sous protection policière après avoir reçu des menaces de mort, Maître Richard Malka a dénoncé ce lundi 31 janvier sur RTL une atteinte de plus en plus inquiétante de la liberté d'expression en France.

"C'est notre liberté d'expression à tous qui est en jeu", a prévenu ce défenseur des libertés qui a notamment défendu Charlie Hebdo et la jeune Mila". Comme pour ces deux affaires, "il faut que l'acteur change de camp, il ne faut pas s'y habituer", a-t-il insisté, déplorant le fait que, dorénavant, "quand un journaliste est sous protection policière, cela fait quelques articles et ça ne va pas plus loin".

"Ce qui découle de ça, c'est que depuis 10 ans, il n'y a que très peu de documentaire de ce type", par peur de représailles. "Les chaînes ne veulent plus, il ne faut pas faire de vague car les journalistes ont des familles, des enfants", a-t-il ensuite expliqué.

L'avocat a notamment insisté sur l'importance que tient la liberté d'expression dans le fonctionnement de notre société :"La meilleure réponse n'est pas la protection par la police, même si elle est nécessaire, mais par la protection de la société. La liberté d'expression est l'ennemi de la radicalité", a-t-il martelé. "Pourquoi cela les dérange tellement que l'on montre la réalité ? Parce qu'il savent que la liberté est leur ennemi, ou que le rire est leur ennemi. Donc ils veulent supprimer tout cela", a-t-il enfin conclu.