publié le 16/07/2019 à 07:50

Guy Delpal, le père de Philippe Delpal, banquier français de 46 ans, accusé d'une fraude à 33 millions d'euros et incarcéré depuis février dernier en Russie, lance un appel au chef de l'État sur RTL.

"Le président de la République, dans un discours récent, a indiqué 'la France n'abandonne jamais ses enfants'. Nous avons pourtant le sentiment qu'au regard de la situation actuelle de Philippe, celui-ci est abandonné par la France", déplore Guy Delpal. "Il est accusé injustement. Il est tombé dans les filets de la justice russe. Il est pris au piège. Aucun droit de visite n'a été accordé à la famille depuis l'arrestation. C'est contraire aux droits de l'homme", rappelle-t-il.

"Je lance un appel au président de la République, à notre ministre des Affaires étrangères, au Premier ministre. Je leur rappelle que notre fils est incarcéré depuis plus de cinq mois aujourd'hui. La détention a été prolongée jusqu'au 13 octobre. Il faut sortir notre fils de là le plus rapidement possible, les choses ont assez duré", estime-t-il.

