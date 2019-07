Un champ de maïs touché par la sécheresse dans l'est de la France (illustration).

publié le 15/07/2019 à 17:03

Conséquence du réchauffement climatique, les nappes phréatiques ne se remplissent plus assez. Après les fortes chaleurs provoquées par la récente canicule, 55 départements sont touchés, ce lundi 15 juillet, par des restrictions d'eau.

Sur l'ensemble des départements concernés, 20 d'entre eux sont en "crise" (rouge). Cet échelon, le plus élevé du plan sécheresse, inclus "l'Arrêt des prélèvements non-prioritaires". Les agriculteurs sont les premiers touchés par cette mesure. L'arrêté leur interdit d'arroser leurs cultures et d'hydrater leurs élevages. "Seuls les prélèvements permettant d'assurer l'exercice des usages prioritaires sont autorisés (santé, sécurité civile, eau potable, salubrité)" indique le site gouvernemental Propluvia.

15 autres départements sont en Alerte renforcée (orange), ils bénéficient de mesures moins restrictives, mais doivent tout de même surveiller assidûment leur usage de l'eau. Les particuliers ne peuvent pas arroser leurs pelouses pendant les heures les plus chaudes de la journée, le lavage de voiture et les activités nautiques peuvent être interdits. Les agriculteurs sont invités à réduire leurs prélèvements de 50% minimum et/ou ne doivent utiliser l'eau que 3,5 jours par semaine.

20 département sont en vigilance "alerte" (jaune) et subissent une version allégée des restrictions citées ci-dessus. Enfin, les départements en vigilance (gris) doivent simplement encourager leur population à modérer leur consommation d'eau.

Sécheresse : 55 départements touchés des restriction d'eau Crédit : Ministère du développement durable

Les fortes chaleurs de ce début d'été ne sont pas les seules responsables de la sécheresse. Dans un rapport paru en juin dernier, le Bureau de Recherche Géologique et Minière indiquait que "Les niveaux (des nappes phréatiques) traduisent une recharge 2018-2019 peu abondante, du fait des précipitations faibles et parfois tardives durant l’automne et l’hiver." Une information que confirme Météo France, ajoutant que la "pluviométrie a été déficitaire en moyenne de 20 % sur la France" pendant la période de recharge.