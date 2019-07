publié le 15/07/2019 à 16:32

De Bruxelles à Albi, les coureurs encore en course dans ce 106e Tour de France ont parcouru 1.804,6 km en 10 jours. Il en reste 1675,4 avant la ligne finale sur les Champs-Élysées (3.480 km au total). Plus de la moitié du parcours a donc été avalée, la plus simple puisque se profilent devant le peloton les Pyrénées et les Alpes.

Le premier des deux jours de repos sur les trois semaines de course a été placé mardi 16 juillet, à Albi, avant de s'attaquer au massif pyrénéen. Le second aura lieu lundi 22 juillet, à Nîmes, après un transfert depuis Foix, avant de s'attaquer aux pentes alpestres durant trois jours, juste avant l'arrivée à Paris.

"On n'a pas encore passé les massifs montagneux et il y a encore un chrono individuel, a résumé Marc Madiot, le directeur sportif de l'équipe Groupama-FDJ de Thibaut Pinot. On n'a pas encore abordé les choses sérieuses. Jusqu'à maintenant, on a eu des bons apéritifs, bien copieux, mais le plat de résistance et le fromage sont pour plus tard".

Arrivées au sommet samedi et dimanche

Si la 11e étape Albi - Toulouse ne présente aucune difficulté pour les principaux candidats au sacre, la 12e vers Bagnères-de-Bigorre propose deux ascensions de 1re catégorie dans le final : le col de Peyresourde (13,2 km de montée à 7% de pente moyenne) et Hourquette d'Ancizan (9,9 km à 7,5%). L'arrivée est jugée après une descente de 30 km.

Le lendemain, vendredi 19 juillet, aura lieu le seul contre-la-montre individuel de cette édition, sur 27,2 km au Sud de Pau. Suivent deux morceaux redoutables avec arrivée au sommet : Tarbes - Tourmalet (117,5 km) via le Soulor samedi 20 juillet, avec une montée finale de 19 km à 7,4%, puis Limoux - Foix Prat d'Albis conclu par 11,8 km d'ascension à 6,9%.

À partir de jeudi 18 juillet, le maillot jaune Julian Alaphilippe saura vraiment quelles peuvent être ses ambitions pour la fin du Tour. Au sortir des Pyrénées, la hiérarchie sera bien plus claire entre les candidats à la victoire finale, avec un Thibaut Pinot pour l'instant serein et sûr de sa force.