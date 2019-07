publié le 16/07/2019 à 01:38

Un vacancier de 36 ans, originaire du Nord, a été arrêté jeudi 11 juillet dans un camping de Fréjus (Var), après avoir été surpris en train de filmer une femme prenant sa douche. Un peu plus tôt le jour-même, une touriste irlandaise se rend aux sanitaires collectifs, raconte Var Matin. Dans le même temps, ce père de famille y est présent avec sa fille.

Alors que la jeune femme de 34 ans se lave dans une cabine, elle aperçoit une main munie d'un téléphone portable sous la porte en train de la filmer. Choquée, elle se met à crier, alertant d'autres campeurs, dont ses proches. La vacancière étrangère se rhabille alors et se met en traque du voyeur.

Identifié, l'homme propose dans un premier temps d'effacer les vidéos. Mais la jeune femme et un membre de la famille irlandaise finissent par saisir le portable et appellent la police. Le trentenaire est interpellé devant les yeux médusés de sa femme et ses deux enfants, puis placé en garde à vue.

Il sera relâché le lendemain avec un convocation devant le tribunal de Draguignan. En effet, depuis août 2018, toute "captation d'images impudiques" est punissable, dans le cadre de la loi contre les violences sexistes, d'un an de prison et de 15.000 euros d’amendes.