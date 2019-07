publié le 15/07/2019 à 11:59

Si un sprint entre les Peter Sagan, Michael Matthews, Matteo Trentin, Greg Van Avermaet...

n'est pas à exclure à Albi, la 10e étape semble d'abord favorable à un baroudeur, lundi 15 juillet. Quatre côtes répertoriées figurent en effet sur le parcours de 217,5 km entre Cantal, Aveyron et Tran, une de 4e catégorie et trois de 3e catégorie.

La moins coté sur le papier arrive après 20 km de course : la côte de Mallet (2,2 km de montée à 5,2% de pente moyenne). Viennent ensuite la côte de Chaudes-Aigues (3 km à 6,6%, sommet au km 40,5), la côte d'Espallon (5,2 km à 4,9%, sommet au km 95,5) et la côte de La Malric (3,6 km à 4,7%, sommet au km 164,5).

Certes, il reste encore 53 km globalement en descente derrière cette dernière bosse. Départ fictif de Saint-Flour à 12h10, départ réel à 12h25. Arrivée à Albi prévue entre 17h28 et 17h59.

Tour de France 2019 : le parcours de la 10e étape Crédit : Laurence SAUBADU / AFP

Le film de la journée :

12h58 - L'équipe Deceuninck de Julian Alaphilippe roule en tête de peloton, plus pour son sprinteur Elia Viviani que pour protéger le maillot jaune. 2'29" de retard sur les 6 échappés.



12h50 - Le peloton ne laisse pas l'écart grandir : toujours 2'40" de retard sur le groupe de 6 à 197 km d'Albi.



12h44 - Désormais 2 minutes et 44 secondes d'avance pour les 6 échappés sur le peloton maillot jaune. 201,5 km à parcourir.



12h37 - Outre Tony Gallopin (AG2R La Mondiale) et Anthony Turgis (Total Direct Énergie), on trouve à l'avant le Norvégien Odd Eiking (Wanty-Gobert), l'Érythréen Natnael Berhane (Cofidis) et le Danois Mads Würtz (Katusha-Alpecin). Le Suisse Michael Schär (CCC) va les rejoindre. 1'27" d'avance sur un peloton groupé.



12h32 - Michael Matthews tente de s'échapper, Peter Sagan revient immédiatement dans sa roue. Les deux sprinteurs veulent visiblement passer la journée à l'avant et écarter leurs concurrents à la victoire d'étape.



12h29 - Un groupe de 5 se détache et prend 16 secondes d'avance sur le peloton, il y a notamment les Français Tony Gallopin et Anthony Turgis.



12h26 - Les quatre premiers attaquants repris, ça relance à l'avant du peloton.



12h24 - Quatre coureurs sortent du peloton, qui tarde à réagir.



12h23 - C'est parti pour cette 10e étape Saint-Flour - Albi.



12h20 - Départ réel dans 1,5 km.



12h14 - Le top 30 du classement général :



1. Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck) 38h37:36. 2. Giulio Ciccone (ITA/TRE) à 23.

3. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 53. 4. George Bennett (NZL/JUM) 1:10. 5. Geraint Thomas (GBR/INE) 1:12.

6. Egan Bernal (COL/INE) 1:16.

7. Steven Kruijswijk (NED/JUM) 1:27.

8. Rigoberto Uran (COL/EF1) 1:38.

9. Jakob Fuglsang (DEN/AST) 1:42.

10. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 1:45.

11. Enric Mas (ESP/DEC) 1:46.

12. Adam Yates (GBR/MIT) 1:47.

13. Xandro Meurisse (BEL/WGG) 2:02.

14. Nairo Quintana (COL/MOV) 2:04.

15. Mikel Landa (ESP/MOV) 2:06.

16. Daniel Martin (IRL/UAE) 2:09.

17. David Gaudu (FRA/FDJ) 2:15. 18. Richie Porte (AUS/TRE) 2:19.

19. Bauke Mollema (NED/TRE) 2:45.

20. Patrick Konrad (AUT/BOR) 2:46.

21. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 2:54.

22. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 3:18.

23. Romain Bardet (FRA/ALM) 3:20.

24. Warren Barguil (FRA/ARK) 3:26. 25. Roman Kreuziger (CZE/DDT) 3:28.

26. Fabio Aru (ITA/UAE) 3:48.

27. Guillaume Martin (FRA/WGG) 3:50. 28. Nicolas Roche (IRL/SUN) 7:01.

29. Marc Soler (ESP/MOV) 8:21.

30. Vincenzo Nibali (ITA/BAH) 8:56.



12h10 - Le départ fictif vient d'être donné à Saint-Flour.



12h00 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette 10e étape du Tour de France.