publié le 22/10/2020 à 07:39

C'est une affaire qui fait forcément écho à l'actualité, et qui vient illustrer la difficulté parfois d'instaurer le débat à l'école. À Toulouse, une lycéenne de 16 ans vient d'être mise en examen après avoir insulté une enseignante. La jeune fille n'avait pas supporté que soit abordée la question du port du voile dans un cours d'éducation civique.

Les faits se sont produits une semaine avant l'assassinat de Samuel Paty, l'après-midi du vendredi 9 octobre. L'enseignante d'histoire-géographie fait un cours d'éducation morale et civique. Elle parle de la laïcité et on en vient au problème du port du voile. Le cours est houleux, mais c'est à la récréation qu'a eu lieu l'agression.

"La professeure a fait face à un certain nombre d'objections, mais c'était dans le débat du cours. C'est surtout à l'interclasse qu'une élève d'une autre classe est venue insulter, injurier la professeure en question", raconte Philipe Destable, directeur académique adjoint de la Haute-Garonne.

Trois élèves ont été immédiatement sanctionnés, dont la jeune fille la plus véhémente, qui a été exclue.

De son côté, Carole Delga, présidente de la région Occitanie, tient à soutenir l'enseignante et le personnel du lycée : "Il n'y a pas à avoir de menaces sur les enseignants. On doit les laisser apprendre aux enfants la liberté de penser", déclare-t-elle au micro de RTL.

Les gendarmes ont placé sept jeunes en garde à vue lundi 19 et mardi 20 octobre. La jeune fille a été mise en examen. Elle a été laissée en liberté surveillée par un éducateur et éloignée de l'établissement. Elle encourt une peine maximale de six mois de prison.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Après l'hommage national rendu à Samuel Paty mercredi 21 octobre au soir, au cours duquel Emmanuel Macron a dénoncé "les lâches ayant commis et rendu possible cet attentat", sept personnes ont été mises en examen, dont six pour "complicité d'assassinat terroriste".

International - C'est le premier pays en Europe à reconfiner l'intégralité de sa population : depuis minuit, l'Irlande s'est mise en sommeil. Le pays entier est reconfiné pour six semaines avec pour objectif de sauver Noël.

Musique - Un coffret consacré au rêve américain de Johnny Hallyday sortira vendredi 23 octobre. Laetitia Hallyday évoque auprès de RTL la mémoire du rockeur, dans leur maison de Marnes La Coquette.