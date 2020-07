Laeticia Hallyday évoque sa nouvelle vie "à réinventer" avec Pascal Balland

Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy

publié le 16/07/2020 à 17:19

C'est un sujet sensible et Laeticia Hallyday le sait. Évoquer une nouvelle vie amoureuse alors que Johnny Hallyday est encore si présent dans sa vie et dans les esprits des Français est un exercice périlleux. Lors de l'interview fleuve qu'elle a accordé à nos confrères de Paris Match dans ce numéro du 16 juillet 2020, la veuve du Taulier parle de l'homme qui partage désormais sa vie : Pascal Balland.

"C'est un homme merveilleux. il m'accompagne dans cette existence que je dois reconstruire, confie-t-elle. Laeticia Hallyday ne veut pas aller trop vite et elle essaye de conjuguer son deuil, sa vie de mère avec sa vie de femme particulièrement scrutée par les médias. "On est dans le moment présent et notre histoire se construit un pas après l'autre, tout doucement. Pour mes enfants comme pour les siens, c'est important", souligne-t-elle.

Cet homme d'affaires de 49 ans est à la tête de plusieurs restaurants parisiens, un business qu'il pilote entre la capitale et Los Angeles où il vit. Père de 3 enfants, il est le fils de l'éditeur André Balland et cette famille Hallyday-Balland est déjà assez proche puisque la fille aînée de l'homme d'affaires est scolarisée dans le même établissement californien que Jade et Joy.

"Nous nous sommes rencontrés l'été dernier à Saint-Barth à un moment où j'étais à terre et lui en plein divorce", raconte Laeticia Hallyday. "Je n'imaginais pas pouvoir aimer à nouveau, j'avais peur de tromper mon mari. Johnny n'est jamais loin de moi. (...) La première fois où on s'est embrassés, j'avais besoin de sentir que, là où il était, Johnny m'autorisait à revivre". Laeticia Hallyday explique prendre son temps pour apprivoiser cette nouvelle "jolie famille recomposée". Pour la première fois, elle passera l'été avec lui dans l'une des maisons qu'elle partageait avec Johnny. Un nouveau pas dans une vie à reconstruire.