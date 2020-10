Johnny Hallyday : l'histoire cachée de son titre inédit "Deux sortes d'hommes"

publié le 09/10/2020 à 09:10

Près de trois ans après sa mort, une nouvelle chanson de Johnny Hallyday fait son apparition aujourd'hui : Deux sortes d'hommes. Et elle s'accompagne d'un récit récent.

En mai dernier, on avait découvert ici même un document oublié et oubliable de 1968 : La Nuit avec Moi. Aujourd'hui, les fans vont tendre un peu plus l'oreille, cette chanson a été enregistrée en 2014 au Henson Studio, à Los Angeles. À l'époque, Johnny Hallyday met en boîte Rester Vivant, son 49e album studio. À ses côtés ? Les musiciens Robin Le Mesurier, Yodelice ou Laurent Vernerey. Derrière la vitre ? Le réalisateur Don Was, complice des Rolling Stones.

Johnny est en grande forme, il fait peu de prises et fait rare, il enregistre deux titres de plus qui seront écartés de l'album. L'un d'eux, Chanteur de chansons, trouvera sa place dans l'édition numérique, l'autre avait été oublié, même des plus proches collaborateurs du rockeur. Elle s'appelle Deux sortes d'hommes et c'est un blues écrit par Pierre-Yves Lebert et composé par Daran.

Un titre retrouvé fin 2018

Bertrand Lamblot, le dernier directeur artistique de Johnny Hallyday avait pourtant promis à la sortie de l'ultime album de la star qu'il n'y avait aucun inédit dans les tiroirs. "La manageuse et l'éditrice de Daran nous a contactés pour nous dire qu'il y avait encore cette chanson. Elle était cachée nulle part, elle était dans un disque dur (...) Elle n'est pas sortie car il y avait déjà un autre blues J't'ai même pas dit merci", explique Bertrand Lamblot au micro de RTL.

La chanson a été retrouvée fin 2018. Cinq personnes étaient au courant seulement : Bertrand Lamblot, le PDG de Warner, la manageuse de Daran et les auteurs-compositeurs. "C'est un peu un cri d'un amoureux maudit qui essaye de sympathiser avec tous ses petits camarades", explique Pierre-Yves Lebert, le parolier de Johnny Hallyday.