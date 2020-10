"Samuel Paty est devenu le visage de la République", déclare Emmanuel Macron

publié le 21/10/2020 à 20:47

"Samuel Paty incarnait au fond le professeur dont rêvait Jaurès dans cette lettre aux instituteurs qui vient d'être lue", celui qui "montre la grandeur de la pensée, enseigne le respect, donne à voir ce qu'est la civilisation". Ce mercredi 21 octobre lors de l'hommage national, Emmanuel Macron a salué la mémoire du professeur d'histoire-géographie assassiné.

Ému, le président de la République s'est exprimé face au cercueil de l'enseignant dans la cour d'honneur de la Sorbonne. "Samuel Paty est devenu vendredi le visage de la République, de notre volonté de briser les terroristes. Nous continuerons, professeur", a-t-il assuré.

"Samuel Paty aimait les livres, plus que tout. Il aimait les livres pour transmettre à ses élèves et à ses proches, la passion de la connaissance et le goût de la liberté", a également lancé Emmanuel Macron, ajoutant que la victime "était de ces professeurs que l'on n'oublie pas". Le chef de l'État a par ailleurs affirmé que Samuel Paty "fut tué parce que les islamistes veulent notre futur et ils savent qu'avec des héros tranquilles, comme lui, ils ne l'auront jamais".

La cérémonie s'est tenue mercredi soir, cinq jours après l'assassinat de l'enseignant. Ses proches, sa famille et ses collègues lui ont rendu hommage de diverses manières. La Légion d'honneur a également été remise, à titre posthume, à Samuel Paty.

Nous avons tous ancré dans nos cœurs le souvenir d’un professeur qui a changé le cours de notre existence. Cet instituteur qui nous a appris à lire, à compter, à nous faire confiance. Cet enseignant qui nous a ouvert un chemin. Samuel Paty était de ceux-là. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 21, 2020