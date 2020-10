Johnny Hallyday : que contiendra son coffret inédit "Son rêve américain" ?

publié le 09/10/2020 à 06:02

Enfourchez votre moto et plongez dans l'"american dream" des dernières années de Johnny Hallyday. Avec le tout nouveau coffret intitulé Son rêve américain, les proches du chanteur disparu vous promettent de découvrir l'intimité et les passions du Taulier. Ce coffret inédit comportera des images et des sons encore jamais entendus dont deux films inédits et un double CD live de concerts donnés à New York, a promis Laeticia Hallyday.

"Son dernier road trip avec ses frères, un concert inédit au Bacon Theater de New York, un titre blues jamais encore entendu [Deux sortes d'hommes], une immersion en images de sa tournée américaine et d’autres surprises dans un seul coffret, égrainait Laeticia Hallyday sur Instagram. Un travail considérable qui reflète la mémoire de mon homme et son amour inconditionnel pour l’Amérique, sa source d’inspiration".

Le titre blues, jamais encore entendu, a été produit par Don Was (qui a travaillé sur Rester Vivant, 2014), Deux Sortes d’Hommes, sortira demain 9 octobre. Un "inédit fracassant qui va créer l’événement", indiquait le journaliste Philippe Manoeuvre.

Côté film, le road movie est signé François Goetghebeur. Le réalisateur a suivi la dernière randonnée moto de Johnny, en 2016. Le moyen-métrage sur la tournée US 2014 est quant à lui Pascal Duchêne. Vous embarquerez dans le jet privé de Johnny, pour découvrir l’intimité du chanteur. Ce coffret est disponible en précommande et sa sortie est prévue le 23 octobre prochain.