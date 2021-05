publié le 03/05/2021 à 06:48

Une dizaine de jours d'audience et un premier procès aux assises pour Nordahl Lelandais. L'ancien maître-chien de 38 ans, également impliqué dans l'affaire Maëlys, comparaît ce lundi 3 mai, cette fois pour un autre meurtre, celui d'Arthur Noyer, le jeune caporal disparu en avril 2017.

Ce sera sa première apparition publique et parmi les témoins attendus devant la cour d'assises de Chambery, son ex-petite amie Virginie. Elle souhaite désormais affronter en face, celui qui longtemps lui a fait peur : "Il ne supporte pas qu'on soit plus fort que lui, qu'on lui tienne tête. Il part dans une frustration et il a besoin de déchaîner cette colère. Quand il dit 'je vais te faire bouffer le carrelage' ou 'je vais te tuer', oui on a peur, c'était quelqu'un de dangereux", confie-t-elle au micro de RTL.

"C'est un stress de retourner dans le passé, de rebrasser tout ça. Le regard qu'il peut avoir, si enfin il va pouvoir baisser les yeux ou s'il garde ce côté provocateur. Tous ceux qui vont témoigner, il ne faut pas montrer de moment de faiblesse, il faut qu'on soit fort, parce que montrer l'inverse, il ne pourrait que s'en réjouir. Qu'il prenne un maximum pour tout ce qu'il a fait".

Virginie, l'ex-compagne de Nordahl Lelandais qui sera donc amenée à témoigner devant la cour d'assises de Savoie, se pose deux questions : "Comment il a pu faire tout ça et pourquoi ? La roue a tourné et maintenant c'est à son tour d'en baver".

