publié le 03/05/2021 à 13:03

Le procès de Nordahl Lelandais, accusé du meurtre du caporal Arthur Noyer en 2017, s'ouvre ce lundi 3 mai, à Chambéry, en Savoie. Beaucoup de choses ont été dites sur Nordahl Lelandais depuis quatre ans, on dit qu'il aurait changé. Très peu de gens l'ont vu depuis. Il est incarcéré en isolement à Saint-Quentin Fallavier depuis 3 ans et demi. Mais il n'a en effet plus grand chose avec les photos qu'on a de lui où il paraît l'air sombre, buté, un peu provocateur, les cheveux ras.

Maître Bernard Boulloud, l'avocat de la famille d'Arthur Noyer, l'a vu dans les bureaux du juge d'instruction. Il décrit "un homme complètement changé, d'ailleurs je me suis demandé si c'était bien Nordahl Lelandais que j'avais en face de moi ou quelqu'un d'autre. Ça m'est venu à l'esprit tout de suite, le gendre idéal, calme, posé. Il va essayer de se présenter sous son meilleur profil pour essayer de démontrer à la justice que c'est quelqu'un sur la voie de la rédemption".

Tout le monde scrutera donc le jeune homme de 38 ans, tout à l'heure dans son box, son attitude. Est-ce qu'il apportera des réponses, ses réponses, aux questions encore nombreuses sur le mobile de ce meurtre. Pourquoi Arthur Noyer ? Était-il en chasse d'un partenaire sexuel ce soir-là ? Plus de 120 journalistes ont été accrédités pour le procès qui s'est ouvert ce lundi.