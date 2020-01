publié le 24/01/2020 à 07:16

La juge s'accroche à l'idée que c'est peut être de Monique Olivier que viendra enfin la vérité sur la disparition d'Estelle Mouzin. Celui qu'on surnomme "l'ogre des Ardennes" ne passe jamais seul aux aveux, c'est toujours celle qui fut son épouse qui finit par l'y pousser.

Ce vendredi 24 janvier, la magistrate espère que l'ex-femme de Michel Fourniret va lui donner des éléments qui lui permettraient de rafraîchir la mémoire du tueur en série. Car à 77 ans, Michel Fourniret n'a plus la même vitalité d'esprit et une expertise en atteste.

"Mes neurones foutent le camp", se désole-t-il en novembre dans le cabinet du juge. "Si cette petite Estelle Mouzin avait croisé mon chemin, je vous le dirais. Mais je n'en ai pas souvenance" insiste-t-il.

Alors dans le doute, il réclame qu'on le traite comme coupable. Ce qui ne l'empêche pas de jouer jusqu'au bout avec les nerfs de la magistrate qui lui demande à nouveau s'il a tué la fillette. "Il est possible que oui, dit-il, et il est possible que non".

