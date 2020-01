Les infos de 18h - Grève : le point sur les perturbations de ce vendredi

publié le 23/01/2020 à 18:29

Blocages, retraites au flambeau, manifestations, les syndicats restent mobilisés ce jeudi 23 janvier, à la veille de la présentation de la réforme des retraites au Conseil des Ministres. Ce vendredi est prévue une 7e journée nationale avec à nouveau des perturbations dans les transports surtout en région parisienne.

Du côté de la SNCF, un trafic perturbé est à prévoir, mais sans commune mesure avec ce qui s'était passé le 5 décembre. Quasiment tous les TGV seront sur les rails et 60% des trains de banlieue et RER rouleront en région parisienne. Un seul gros souci : la ligne Paris-Montargis-Montereau où là les rames seront vraiment rares. Sinon autour des grandes métropoles régionales, 70% des TER et des Intercités sont annoncés.

Ce sera nettement moins bien dans le métro parisien. La plupart des lignes fonctionneront en pointillé et au compte goutte, sauf la 1 et la 14 qui sont automatiques ainsi que la 10 et la 7 bis peu touchées par la grève. Sur le RER A, prévoir entre 3 et 4 rames sur 5 selon les heures de la journée. Pour le RER B : on ne descendra pas en dessous d'un train sur deux. 75 % des bus sortiront des dépôts sauf s'ils en sont empêchés par un piquet de grève. Enfin, un service normal est attendu pour les tramways à une exception près : le T3 B.

Dans les écoles, les syndicats annoncent 40% de grévistes dans les primaires et maternelles, c'est à dire autant que lors de la précédente journée de mobilisation début janvier mais moins qu'en décembre. De nombreuses crèches ont prévenu les parents que l'accueil dépendra du nombre d'adultes encadrants présents. Préavis déposés aussi dans les collèges, les lycées et les universités. Attention : même si l'enseignant est à son poste de travail, le ramassage scolaire, la garderie du matin, la cantine ou l'étude du soir ne seront pas forcément assurés.

À écouter également dans ce journal

Commémorations - Le monde entier commémore la libération du camp d'Auschwitz. 40 dirigeants étaient réunis ce jeudi après-midi à Jérusalem. Un million de personnes ont été exterminées dans ce camp pendant la deuxième guerre mondiale. Les rares rescapés ont eu la vie sauve le 27 janvier 1945.

Disparition - Les recherches continuent au Canada pour tenter de retrouver les cinq Français disparus dans un accident de motoneige. Leur guide est mort. Il avait décidé de prendre un raccourci mais la glace n'a pas tenu. Des plongeurs et un hélicoptère se relaient, mais plus le temps passe, plus les chances de les retrouver vivants s'amenuisent.

Météo - Le pire est passé mais les dégâts sont importants après le passage de la tempête Gloria. Plusieurs centaines de personnes ont été évacuées dans les Pyrénées-Orientales, 250 dans l'Aude. Pas de victime à déplorer, contrairement à l'Espagne, qui compte 7 morts.

Santé - Précautions maximum en Chine par crainte d'une épidémie. 20 millions d'habitants sont désormais confinés. Péages fermés, gares et aéroports neutralisés. Tout est fait pour éviter la propagation du coronavirus, qui a déjà tué 17 personnes en Chine. L'Organisation mondiale de la Santé, réunie à Genève, salue des mesures "très très fortes".