publié le 22/11/2019 à 09:10

La piste Fourniret relancée. Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Fourniret, a pour la première fois mis à mal l'alibi de son ex-mari. "L'objectif, c’est de vérifier élément par élément, d'obtenir des aveux et de trouver Estelle Mouzin, c’est la première demande de la famille", a expliqué Me Didier Seban, l'avocat de la famille.



Michel Fourniret a toujours dit qu'il était chez lui, en Belgique, le soir de la disparition de la jeune fille, s'appuyant sur un coup fil qu'il aurait passé à son fils. L'appel a bien eu lieu mais l'ex-femme du tueur en série a expliqué au juge, jeudi 21 novembre, que c’était elle qui l'aurait passé à la demande de Michel Fourniret.

"Il dit depuis le départ 'je n'avouerais que si les enquêteurs travaillent et m'apportent les éléments'. C'est sa perversité : il joue avec les enquêteurs et la justice", a confié l'avocat de la famille. "On ne vient pas dire 'c'est lui', on vient dire 'les éléments sont réunis pour avancer sérieusement sur la seule piste qui existe dans l'affaire de disparition d'Estelle Mouzin", a-t-il ajouté.

