Michel Fourniret : la baby-sitter disparue en 1993, une nouvelle victime ?

publié le 14/12/2019 à 07:02

Vers une nouvelle affaire impliquant "l'Ogre des Ardennes" ? Le journal L'Union-L'Ardennais dévoile ce samedi 14 décembre, un dessin inédit signé de Michel Fourniret. Un dessin que le tueur en série a lui-même baptisé "autoportrait".

Or selon un psychiatre marnais, encore en contact avec lui, ce dessin ne serait pas l'autoportrait de Michel Fourniret, mais un possible portrait de la baby-sitter de la famille du tueur en série, mystérieusement disparue et assassinée en Belgique en 1993. Le couple avait recruté cette jeune fille au pair âgée d'environ 16 ans, pour s'occuper de leur fils de 6 ans. Monique Olivier accuse son mari de l'avoir violée et tuée, Fourniret, lui, nie. Ce dessin pourrait relancer l'affaire.

Le journaliste de L'Union-l'Ardennais Philippe Dufresne a enquêté un an sur ce dossier. Il sera l'invité de l'émission de Jacques Pradel, L'heure du crime, le lundi 16 décembre, à 20 heures sur RTL.