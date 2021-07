Aux assises de Nantes, le procès de l'affaire Troadec se poursuit. Hubert Caouissin est jugé pour le meurtre de quatre membres de sa belle-famille. Sa compagne, Lydie Troadec, comparait pour l'avoir aidé à dissimuler les corps et les preuves. Cette dernière se trouvait à la barre mercredi 30 juin. Dans ses petits carnets, l'accusée décrivait tous les détails de sa vie quotidienne, les brouilles familiales, le train de vie de son frère "la crapule", comme elle dit, et de sa belle-soeur "la grosse dondon".

Lydie Troadec notait tout, tout le temps. "C'est compulsif", s'excuse l'accusée. Mais une page obsède la cour : dans celle-ci, Lydie liste minutieusement des dizaines d'objets présents dans la maison des Troadec : un piano électrique dans la chambre, une balle de golf dans le tiroir de Charlotte... Or l'accusée a toujours affirmé qu'elle n'avait jamais mis les pieds dans le pavillon. "C'est Hubert qui m'a dicté cela", répond-elle. Quelques lignes plus loin, Lydie Troadec prend soin de noter le solde bancaire de son neveu, sa nouvelle plaque d'immatriculation, les hobbies de son CV.

"Si on résume, Hubert Caouissin est sorti d'une maison où tout le monde est mort", lance l'avocat général, "votre frère vient de décéder, votre belle-soeur, leurs enfants et vous recopiez ces informations. Alors deux options, soit les notes datent d'avant le meurtre et vous mentez, soit c'était après et vous êtes un monstre sans cœur qui consignait tout, encore obsédée par le trésor. Vous choisissez quel camp ?" Lydie Troadec gémit dans le box des accusés : "J'ai écrit bêtement".

