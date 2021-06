Affaire Troadec : Hubert Caouissin reste persuadé de l'existence d'un magot

À Nantes, suite du procès du quadruple meurtre de la famille Troadec. La cour d'assises s'est penchée ce mercredi sur le fameux trésor, celui qui aurait poussé Hubert Caouissin à commettre ce carnage. L'accusé reste persuadé que ce magot existe bien.

Contre toute vraisemblance, même son ex Lydie Troadec, à ses côtés dans le box, n'y croit plus. Hubert Caouissin lui, dit que ça a toujours existé. C'est Renée Troadec, la patriarche, sa belle-mère, qui aurait planté la graine dans son cerveau. Elle s'interroge sur le train de vie de son fils et de sa belle-fille : "Je ne sais pas où ils trouvent le fric".

La présidente demande : "Elle vous dit que son mari a trouvé un magot et que Pascal et Brigitte l'ont volé ?". "Non, c'est moi qui émets l'hypothèse", répond Hubert Caouissin. "Et là, la croyance s'installe ?", "Oui, après ça tout a du sens. On ne saura jamais, mais s'il a bien trouvé quelque chose, ça a été récupéré", poursuit l'accusé. "Volé par Pascal et Brigitte ?", "Oui, je n'ai pas d'autre explication", déclare-t-il.

Les deux couples se brouillent à ce sujet et Caouissin tombe dans une profonde paranoïa. Il se cache et achète une ferme sans rien dire. Il ne fallait pas que Pascal et Brigitte découvrent où il vivait avec sa compagne et son fils. "J'avais peur qu'ils envoient un tueur pour le magot. On commence à les gêner parce qu'on les a démasqués", conclut l'accusé.