Les infos de 5h - Affaire Troadec : les détails sordides du quadruple meurtre

Quatre ans après le quadruple meurtre de la famille Troadec, Hubert Caouissin doit comparaitre ce mardi 22 juin devant la cour d'assises de Loire-Atlantique. L'accusé, le beau-frère des victimes, a avoué son crime. Il sera jugé avec sa femme, Lydie Troadec, soupçonnée de l'avoir aidé à cacher les preuves. Les détails du crime restent aujourd'hui encore plutôt sordides.

Après les taches de sang dans la maison, le pantalon de Charlotte - l'une des victimes retrouvée dans un fossé à 20km de Brest - et la voiture de son frère Sébastien sur un parking de Saint-Nazaire, le coup d'accélérateur décisif de cette vaste enquête est une empreinte sur un verre d'eau avec l'ADN d'Hubert Caouissin. Cet ingénieur de l'industrie navale militaire passe alors aux aveux.

Surpris par le couple qu'il venait espionner en pleine nuit, il a massacré les quatre membres de la famille avec un pied de biche, qui n'a d'ailleurs jamais été retrouvé. Ensuite, il revient sur place, accompagné par Lydie, pour nettoyer la maison et transporter les cadavres jusque dans une ferme dans le Finistère. Ces corps, il va les découper pour en brûler une partie dans un chaudière à bois et en jeter une autre dans les vasières. Plus de 400 morceaux de chair ont été retrouvés sur place par les enquêteurs, ceux-là vont permettre d'identifier les cadavres des quatre victimes.

La préméditation n'a pas été retenue. Poursuivi pour crime suivi de crime, Hubert Caouissin encourt la réclusion à perpétuité. Sa compagne, Lydie Troadec, risque trois ans de prison pour modification de l'état des lieux d'un crime et recel de cadavres.

