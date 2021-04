Immigration : Marine Le Pen est "comme un disque rayé", pour Gérald Darmanin

publié le 20/04/2021 à 09:33

Gérald Darmanin l'assure : le président Macron "tient la barre ferme". Pour autant, nombreuses sont les critiques pour déplorer une dégradation de la sécurité dans le pays depuis 2017. Le candidat à la présidentielle Xavier Bertrand parle d'une "France Orange mécanique", et Marine Le Pen estime quant à elle que le pays est passé de l'insécurité à "l'ensauvagement".

Pour le ministre de l'Intérieur, invité de RTL ce mardi 20 avril, "Madame Le Pen est comme un disque rayé, qui répète sans cesse des choses". "Depuis que je suis là, depuis que je suis petit, je regarde la télévision, monsieur Le Pen, madame Le Pen, la nièce Le Pen disent ça :' l'immigration est partout, la délinquance est partout', assure-t-il. "Ça fait 40 ans qu'ils (le Front national puis le Rassemblement national) le disent".

Pour autant, la présidente du RN "ne vote jamais ce qu'on lui propose", rappelle-t-il avant d'ajouter : "elle n'a pas voté la Loi sur le séparatisme alors qu'elle condamne tous les jours l'islamisme, et que nous faisons des choses extrêmement fortes contre l'islamisme. Elle n'a pas voté la création des 10.000 policiers et des gendarmes. Elle n'a pas voté l'augmentation du budget de la justice pour être plus ferme. Elle n'a pas voté la loi Renseignement. Elle n'a pas voté la loi contre le terrorisme.

"Madame Le Pen, c'est le coq de Chanteclerc. Elle voit le soleil se lever parce qu'il le fait lever", assène enfin le ministre de l'Intérieur.