Viry-Châtillon : Marine Le Pen "très indignée" par les propos de l'avocat général

et Marie-Pierre Haddad

publié le 20/04/2021 à 20:05

Plusieurs centaines de policiers se sont rassemblés, ce mardi 20 avril, devant les tribunaux de différentes villes de France à l'appel de syndicats policiers indignés par le verdict du procès de l'attaque des policiers à Viry-Châtillon. Huit des treize jeunes accusés d'avoir attaqué et brûlé des policiers dans cette ville d'Essonne en 2016.



"Je suis très indignée et très heurtée par le résultat de cette décision mais elle est rendue au nom du peuple français", a déclaré Marine Le Pen. Invitée de RTL ce mardi 20 avril, la candidate RN à l'élection présidentielle a adressé une "critique" "très ferme" à l’avocat général. Comme le rapportait Le Parisien, il avait commencé son réquisitoire en s’adressant aux accusés : "Je sais que vous êtes une richesse pour notre société".

Ces "jeunes ont lancé des pierres à une policière qui sortait en feu de sa voiture et qui criait : 'Aidez-moi, j'ai des enfants'", a indiqué Marine Le Pen. "L'avocat général qui est censé être l'avocat de la société, qui est directement sous les ordres du ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti a commencé son réquisitoire en disant à ces jeunes qu'ils sont une richesse pour la société", a ajouté la candidate RN à l'élection présidentielle. Et d'ajouter : "Comment voulez-vous que l'on puisse admettre cela".

Un tacle adressé à Éric Dupond-Moretti

Sans remettre en cause la décision de justice, Marine Le Pen a expliqué "remettre en cause les instructions qui sont données par Éric Dupond-Moretti qui dit lui-même qu’il est le ministre des détenus et des délinquants". La présidente du Rassemblement national fait référence à une interview du ministre de la Justice auprès de BFMTV le 14 avril dernier, après un déplacement dans le centre pénitentiaire de Fresnes dans le Val-de-Marne.

Le garde des Sceaux y avait indiqué : "Je suis le ministre des prisonniers et de l'administration pénitentiaire. J'entends trouver tous les équilibres qui doivent être trouvés. C'était normal que le garde des Sceaux aille en prison, c'était hautement symbolique".

Le ministre de la Justice et la présidente du Rassemblement national s'affrontent par médias interposés depuis la nomination d'Éric Dupond-Moretti au gouvernement en juillet dernier. Ce dernier avait proposé à la députée RN du Pas-de-Calais de débattre face à lui. Une proposition rejetée par la principale concernée qui préfère que Jean-Paul Garraud - celui qu'elle nommerait au ministère de la Justice en cas de victoire en 2022 - débatte face à Éric Dupond-Moretti.