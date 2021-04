publié le 20/04/2021 à 08:13

Après de longues semaines de procès, le verdict est tombé et n'a pas fait que des heureux. Parmi les 13 jeunes suspectés d'avoir attaqué des policiers à coups de cocktails molotov en 2016, huit ont été acquittés et cinq ont été condamnés à des peines allant de 6 à 18 ans de réclusion criminelle.

Ce verdict choque la profession, le syndicat de police Alliance appelle d'ailleurs à manifester devant tous les tribunaux ce mardi 20 avril. "La justice est habituée à ne pas plaire à tout le monde", relativise l'ancien président de la cour d'assises de Paris, Dominique Coujard. "Très longtemps, c'était les chauffeurs de taxi, là ce sont des policiers qui sont mécontents d'une décision, ils en ont parfaitement le droit".

Il ne voit aucune dégradation dans les rapports entre les magistrats et les policiers, "il ne s'agit pas d'un conflit entre la police et la justice, c'est complètement artificiel". Il rappelle que "ce sont des jurés populaires, des citoyens qui ont rendu la décision (…) donc c'est peut-être un conflit entre la population et la police".