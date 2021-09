Les infos de 18h - Coronavirus : les soignants non vaccinés pas pressés de le faire

Ils n'ont plus qu'une semaine et pourtant, les derniers soignants non vaccinés ne semblent pas pressés de recevoir leur première dose. Dose qui leur permettra de continuer à travailler à partir de mercredi prochain, date de l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale. Une échéance qui ne semble pas inquiéter les derniers réfractaires, car chez les professionnels de santé, la vaccination ne progresse plus.

Si l'on regarde d'abord les soignants en ville : 7% n'ont reçu aucune dose, un chiffre qui n'a pas bougé par rapport à la semaine dernière. Si cela ne progresse pas d'ici mercredi prochain, cela veut dire que 50.000 d'entre eux ne pourront plus exercer. On parle là des généralistes, des médecins spécialisés, des dentistes, ou encore des infirmiers et sages femmes en ville.



Si l'on regarde dans les hôpitaux : 13% des soignants ne sont pas vaccinés, c'est là aussi autant la semaine dernière. Enfin dans les Ehpad, on note une toute petite progression puisqu'on est passé en 7 jours, de 87 à 88% de primo-vaccinés. Selon le ministère de la Santé, dans les hôpitaux et les Ehpad, 300.000 soignants au total ne sont toujours pas vaccinés.

