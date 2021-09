Les infos de 5h - Ouverture ce mercredi du procès historique des attentats du 13 novembre 2015

Nous y sommes. Enfin le procès des attentats du 13 novembre 2015 va s’ouvrir à 12h30 ce mercredi 8 septembre à Paris. Tous les superlatifs ont déjà été employés pour qualifier ce long marathon judiciaire parti pour durer neuf mois. Vingt accusés, parmi lesquels Salah Abdeslam, l’unique survivant des commandos terroristes de cette soirée d’horreur, fera face à 1.800 parties civiles, victimes ou proches des victimes.

Gaëlle, défigurée après avoir été blessée grièvement au visage, ne sais pas encore si elle voudra parler à la barre : "On m’a demandé si je voulais témoigner en tant que partie civile, je me pose encore la question, je ne sais pas comment je me sentirai, lâche la jeune femme. Salah Abdeslam ne m’intimide pas, l’idée de leur faire un pied de nez, de les regarder droit dans les yeux en leur disant qu’ils n'ont pas réussi à m’abattre, bien au contraire, ne me déplairait pas mais je ne sais pas si je m’en sens tout à fait capable", poursuit-elle.

"Il y aura je pense, de la déception et de la frustration. Est-ce que ce sont les bons acteurs ? Ce ne sont pas les décideurs, on sait que ce sont "les petites mains" des commanditaires", conclue la victime. À noter que le détenu le plus surveillé de France Salah Abdeslam, sera escorté depuis sa prison de Fleury-Mérogis au tribunal par les gendarmes du GIGN. Un transfert ultra sécurisé mis au point depuis plusieurs mois et qui a même fait l’objet d’une répétition générale.

