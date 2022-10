Le chiffre fait froid dans le dos. Depuis le début de l'année, un individu est tué par balle tous les quinze jours à Marseille. Pendant le week-end, trois hommes ont été tués : un jeune de 21 ans a été abattu samedi 1er octobre par des individus à scooter et deux trentenaires dimanche 2 octobre dans le quartier de la Belle de Mai.

Pour les deux dernières victimes, le mode opératoire fait également penser à un règlement de comptes. Dans la soirée, deux individus étaient en voiture lorsqu'ils ont fait feu sur deux hommes en plein centre-ville. Ces derniers ont été transportés à l'hôpital, mais n'ont pas survécu à leurs blessures.

La veille, un jeune homme de 21 ans avait perdu la vie la veille dans le même quartier, près du Vieux-Port. Le mode opératoire est le même. Cette fois, les meurtriers présumés se déplaçaient à scooter quand ils ont tiré sur un riverain en pleine rue, devant de nombreux passants. Touché deux fois au thorax, le jeune homme a rapidement succombé à ses blessures.

Sur la scène de crime, les enquêteurs ont retrouvé seize douilles, selon nos confrères de La Provence. Elles pourraient être celles d'un fusil d'assaut de type kalachnikov. S'il est encore trop tôt pour déterminer si ces décès sont effectivement liés à des règlements de comptes sur fond de trafic de drogue, mais ils s'ajoutent à un bilan déjà lourd. Au total, 27 personnes sont mortes par balle dans les Bouches-du-Rhône en 2022.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Une nouvelle campagne de vaccination est lancée ce lundi 3 octobre avec des vaccins nouvelle génération, plus efficaces contre le variant Omicron. Ces derniers sont recommandés pour les plus de 60 ans, les plus fragiles et leurs proches.



International - Après deux jours de tensions au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a finalement accepté de démissionner dimanche 2 octobre.



International - Au Brésil, l'ancien président Lula est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle dimanche 2 octobre avec 47,97% des voix, mais Jair Bolsonaro a mieux résisté que prévu en remportant 43,60% des suffrages.

