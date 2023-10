Le parquet de Strasbourg a ouvert une information judiciaire pour "enlèvement" ou "séquestration de plus de sept jours", dimanche 1ᵉʳ octobre. Une décision prise un peu plus d'une semaine après la disparition mystérieuse de la jeune Lina, sur une route du village de La Plaine (Bas-Rhin) alors qu'elle se rendait à la gare.

Concrètement, il s'agit d'une évolution logique - et même classique - dans le cadre d'une disparition inquiétante. Après huit jours de recherches intensives, de battues et d'investigations sans aucun résultat, l'hypothèse d'une simple fugue devient de moins en moins probable.

La justice doit donc désormais disposer des ressources les plus larges afin de suivre les autres pistes dont, bien entendu, la piste criminelle. C'est pour cela qu'une information judiciaire pour "enlèvement" ou "séquestration" a été ouverte. Il s'agit du cadre procédural qui donne le plus de moyens aux magistrats et aux enquêteurs : perquisitions, écoutes téléphoniques, surveillances, auditions de témoins et de suspects.

Les deux juges d'instruction désignés dimanche vont donner leurs premières directives dès ce lundi. Ils vont aussi reprendre à zéro l'ensemble des auditions de témoins et des indices recueillis par les gendarmes de la section de recherches de Strasbourg depuis plus d'une semaine. Dans l'espoir de retrouver le fil qui pourrait les mener jusqu'à la jeune Lina.