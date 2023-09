Météo en France : jusqu’à quand la chaleur et le beau temps vont-ils durer ?

Il fait encore assez chaud en cette fin de mois de septembre 2023. Après le quatrième été le plus chaud depuis 1900 selon Météo France. La saison hivernale est encore loin, alors que l'automne vient de débarquer. Mais alors, quand la chaleur et le beau temps vont-ils s'en aller ?

Ce mardi 26 septembre, un grand soleil brillera dans tout l'Hexagone, malgré des nuages sur la partie ouest du pays. Les températures, elles, devraient augmenter par rapport à lundi, atteignant la barre des 30°C "entre le Midi-Toulousain, le Quercy et le Tarn, tout comme dans le Var" ainsi qu'en Auvergne, selon Météo France.

Mercredi 27 septembre, il pleuvra sur le Finistère, où le vent soufflera en rafales jusqu'à 70 km/h. Malgré des nuages élevés sur une majorité du territoire français, le mercure sera encore orienté à la hausse par rapport à la veille. À l'exception de la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France, "les maximales seront encore en hausse avec 29 à 32°C généralisé dans le sud-ouest et 27 à 31°C du Limousin, au Centre, et sur toute la moitié est", toujours d'après Météo France.

Restées dans la région de la Manche, les intempéries débarqueront jeudi dans toute la partie nord de la France. Bien que de courte durée, ces pluies seront accompagnées d'un "rapide passage pluvieux", selon La Chaîne Météo et le vent soufflera encore sur les côtes de la Manche, tandis que la chaleur et le soleil persisteront dans la partie sud.



Pour le dernier jour de la semaine, vendredi 29 septembre, le soleil reviendra sur les trois quarts du pays avec un anticyclone, bien que quelques nuages feront leur apparition au nord de la Seine.

Un week-end encore plus chaud ?

Ces chaleurs (ou cette douceur selon les régions) devrait se prolonger au début du mois d'octobre, puisque les températures ne baissent toujours pas le week-end du samedi 30 septembre et du dimanche 1ᵉʳ octobre, au contraire.

Samedi, il fera encore beau sur bonne partie du sud du pays et les côtes de la Manche connaitront à nouveau quelques pluies éparses accompagnées de rafales à 60 km/h. À nouveau, le mercure montera haut pour un début d'automne, puisque la barre des 33°C devrait être atteinte en Aquitaine, et la côte Atlantique verra la température varier entre 23 et 30°C.

Jusqu'à 34°C pour un 1er octobre ?

Enfin, dimanche, pour le premier jour du mois d'octobre, des températures inédites seront provoquées par l'anticyclone, qui devrait toucher également les régions de la Manche et de la mer du Nord. La Chaîne Météo évoque un "contexte météorologique sans doute exceptionnel pour cette époque de l'année", qui devrait aussi se manifester par 24°C en bord de Manche jusqu'à 30°C dans le sud, avec des pointes entre 32 et 34°C en Aquitaine.



En résumé, lors de cette semaine, deux tiers du pays ne devraient pas connaître de pluie. Quelques gouttes tomberont sur les côtes de la Manche mercredi et jeudi, mais globalement, le pays restera au sec et devrait atteindre des températures exceptionnelles, voire même des records par endroits.