Disparition de Lina : voitures, déchetterie, témoignage suspect… Où en sont les enquêteurs ?

Lina a disparu depuis le 23 septembre dans le Bas-Rhin, alors qu'elle se rendait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Une importante opération de recherche et de vérifications s'est depuis mise en œuvre, afin de retrouver une trace de la jeune fille, pour le moment sans succès.

La police scientifique a inspecté six véhicules, plusieurs maisons ont été fouillées, des bennes de la déchetterie ont été passées au crible et des points d'eau ont été sondés. Les enquêteurs de la police scientifique et technique continuent de chercher des indices, samedi 30 septembre. Les habitants de Saint-Blaise-la-Roche ont à nouveau vu le camion blanc de l'Identification Judiciaire traverser le village.

Ce samedi, un témoignage suspect intéresse particulièrement les enquêteurs. Un témoin aurait vu un sac caché derrière un tas de ronces. Situé en contre-bas de la route, il se situe sur le trajet de Lina, en direction de la gare. La zone avait déjà été fouillée plusieurs fois par les policiers depuis sa disparition et les enquêteurs font preuve d'une extrême prudence. Toutes les pistes et témoignages sont toutefois vérifiées.

Si les prélèvements sont toujours en phase d'exploitation, le temps presse. Le cadre de l'enquête pourrait changer, car la "flagrance de disparition inquiétante" ne peut être ouverte que huit jours, avant une requalification et l'ouverture d'une enquête dans un cadre criminel.