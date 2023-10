Disparition de Lina : deux juges d'instruction cosaisis pour "enlèvement ou séquestration"

Les investigations se poursuivent après la disparition de Lina, 15 ans, disparu depuis une semaine entre le hameau du Champenay, où elle habite avec sa mère, et la gare de Saint-Blaise-la-Roche, située à environ trois kilomètres de chez elle. Une semaine de recherches et de fouilles n'ont rien donné pour l'instant, alors que ce dimanche 1er octobre, les gendarmes concentrent leurs recherches sur une maison de Plaine (Bas-Rhin), commune d'où est originaire Lina.

Selon nos informations, une équipe d'une dizaine d'experts de l'IRCGN est présente en alsace depuis samedi, en appui des enquêteurs et techniciens en identification criminelle locaux. Ces experts sont spécialisés en fixation de scènes et notamment en recherche de traces et indices dans les habitations et véhicules.

Ce dimanche, les procureurs de la République de Strasbourg et de Saverne ont annoncé dans un communiqué l'ouverture d'une information judicaire pour "enlèvement ou séquestration". Le parquet de Saverne s'est dessaisi au profit de Strasbourg. À ce stade, aucune garde à vue n'est en cours, précise une source proche de l'enquête à RTL et toutes les pistes restent ouvertes.

