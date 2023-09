Les infos de 18h - Lina : une semaine après, le lieu de la disparition se précise

Lina a disparu depuis une semaine entre le hameau du Champenay, où elle habite avec sa mère, et la gare de Saint-Blaise-la-Roche, située à environ trois kilomètres de chez elle. L'adolescente de 15 ans n'est jamais arrivée dans cette gare située dans le Bas-Rhin, à une soixantaine de kilomètres au sud-ouest de Strasbourg. Une semaine de recherches et de fouilles n'ont rien donné pour l'instant, alors que vendredi 29 septembre plusieurs voitures ont été passées au peigne fin par la police scientifique. Les enquêteurs ont cependant acquis la conviction que la jeune femme a disparu dans les premiers kilomètres de son trajet, grâce aux caméras installées par les pêcheurs de l'étang de Breux.

Lina devait descendre de chez elle le long d'une route départementale avant que la route ne se sépare en une piste cyclable, un raccourci pour les piétons et les vélos à l'entrée de Saint-Blaise-la-Roche. L'adolescente passait par ce raccourci à chaque fois pour aller au travail ou à la gare. Cette piste cyclable longe un étang de pêche et les pêcheurs avaient l'habitude de la voir. Samedi dernier, trois d'entre eux étaient installés à l'heure où Lina auraient dû passer. Ils assurent ne pas l'avoir vu, des témoignages confirmées par la vidéosurveillance, grâce à une caméra installée sur une cabane de pêche.

RTL a pu visionner ces images très précise, qui permettent de voir tous les passages sur cette piste cyclable. Or, Lina n'apparaît pas sur ces bandes vidéos, qui ont été réquisitionnées par les enquêteurs et qui permettent de réduire la zone de recherches. L'adolescente n'a donc pas pu aller à pied au-delà des deux kilomètres qui séparent son domicile de l'étang de Saint-Blaise-la-Roche. Ces informations renforcent l'hypothèse d'une voiture à l'intérieur de laquelle elle serait montée, volontairement ou non.



