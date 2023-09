Papillomavirus : pourquoi les garçons doivent-ils être vaccinés ?

Le gouvernement lance la campagne de vaccination contre le papillomavirus dans tous les collèges de France, à partir du 2 octobre 2023. Pour rappel, le papillomavirus, également appelé HPV, est un virus présent notamment sur la peau ou les muqueuses, que l'on attrape lors d'un contact intime.



80% de la population mondiale l'a déjà rencontré, mais la plupart du temps, il est éliminé par nos défenses immunitaires. Mais dans le cas contraire, l'infection devient chronique et des lésions précancéreuses se développent. Dans 10% des cas, ce virus aboutit à un cancer qui évolue en 10 ou 20 ans.

Les garçons autant que les filles sont concernés par ce virus dévastateur, et ce, à n'importe quel âge : "sur un total de 6.000 cancers dus au papillomavirus, un tiers atteint les hommes. Ce sont les cancers, essentiellement de la sphère ORL, bouche, oreille, larynx ou encore le cancer de l'anus et celui du pénis", insiste Odile Pouget, journaliste santé à RTL.

Il en est de même pour les verrues génitales provoquées par ce virus. On en dénombre 100.000 chaque année et ces dernières concernent les deux genres.



Les garçons transmettent le virus

Bien que le papillomavirus concerne les hommes et les femmes, les plus touchées restent ces dernières, victimes le plus souvent du cancer du col de l'utérus. En se vaccinant, les garçons évitent de transmettre le virus et peuvent ainsi protéger les femmes.

Par ailleurs, la détection du virus chez les garçons est impossible : "Il n'y a pas de dépistage à réaliser chez les hommes. Tout simplement parce que ce dépistage n'apporterait rien et n'apporterait aucune mesure préventive adaptée", précise Xavier Carcopino, chef du service de gynécologie obstétrique de l’hôpital nord de Marseille. C'est pourquoi il est important d'agir avant la contamination, en se vaccinant.

Depuis le 9 août 2023, la vaccination peut se faire directement en pharmacie. L'objectif de l'OMS est d'atteindre les 80 % de vaccination contre le HPV à l'horizon de 2030. Pour l'instant, 40% des filles de moins de quinze ans sont vaccinées complètement en France, et seulement 12% des garçons.



