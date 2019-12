publié le 09/12/2019 à 07:12

En janvier dernier, il avait gagné une petite popularité auprès des "gilets jaunes" après avoir boxé un gendarme. Christophe Dettinger, le "gitan de Massy", comme il se faisait appeler, avait pour cela été condamné 12 mois de prison ferme.

Un jugement inacceptable, pour ses amis "gilets jaunes" qui avaient lancé une cagnotte en soutien. Au total : 145.000 € ont été réunis en quelques jours, de l'argent qu'il n'a pour l'instant pas touché. Le tribunal doit trancher ce lundi 9 décembre pour savoir à qui cet argent va revenir. Le boxeur sera présent à l'audience car il est désormais libre.

Christophe Dettinger a retrouvé sa liberté depuis un peu plus quatre mois. Le boxeur de 37 ans a purgé la totalité de sa peine de prison dont la majeure partie a été exécutée sous le régime de la semi-liberté. Il a donc, depuis quatre mois, regagné son foyer dans l'Essonne, aux côtés de sa femme Karine et il s'occupe de ses trois enfants qui ont entre 10 et 13 ans. Il poursuit également son activité d'agent de voirie et de propreté de la ville à Arpageon.

Il a désormais le droit de paraître à Paris après six mois d'interdiction de se rendre dans la capitale. Il sera donc au tribunal cet après-midi pour réclamer la cagnotte Leetchi créée en soutien à sa famille. S'il gagne, 145.000 euros lui seront versés.

