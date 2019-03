Christophe Dettinger réclame 3 millions d'euros à la plateforme Leetchi

publié le 21/03/2019 à 02:05

Condamné à un an de prison ferme pour des coups portés contre des gendarmes mobiles en marge d'une manifestation des "gilets jaunes", Christophe Dettinger réclame désormais 3 millions d'euros à la plateforme de financement participatif Leetchi, révèle 20 Minutes.



Alors qu'il était en garde à vue après les faits commis le 7 janvier, une cagnotte avait été créée par ses proches. La collecte devait durer 45 jours, mais a été fermée au bout de 48 heures par le site Leetchi. "En deux jours, 145.000 euros avaient déjà été versés", explique Laurence Léger, avocate de l'ancien boxeur. "Il suffit de faire le calcul. En droit civil, on appelle cela la 'perte de chance'".

En d'autres termes, Christophe Dettinger réclame au site la somme qu'il aurait dû toucher si la cagnotte avait duré 45 jours, soit 3,120 millions d'euros.

Peur de la polémique ou non-respect des conditions ?

Le site précise que, s'il a clôturé prématurément cette cagnotte, c'est tout simplement parce que les conditions générales d'utilisation du service n'avaient pas été respectées : le créateur de la cagnotte souhaitait que les fonds soient directement versés à la famille de Christophe Dettinger, et non à ses avocats chargés de le défendre. Le site 20 Minutes précise qu'il était convenu que les fonds seraient versés sur présentation des notes d'honoraires des professionnels de la loi.



Une fausse raison, selon Laurence Léger : "La vérité, c'est que Leetchi a pris peur devant la polémique. Il faut se rendre compte de la façon dont les 'gilets jaunes' ont été méprisés dans cette affaire". La justice a été saisie pour éclaircir l'affaire et déterminer si les conditions générales ont été respectées ou non. Réponse le 10 avril...